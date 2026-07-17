بسبب العدوانية الاسرائيلية.. الوزيرة كرامي: نحن في أسبوع الحزن على المؤسسات التربوية

قالت وزيرة التربية والتعليم العالي في لبنان ريما كرامي في بيان لها الجمعة “نحن في أسبوع الحزن والاسى على المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة على السواء، فقد تفوق العدو الاسرائيلي على نفسه ودمر ثلاث مدارس دمارا كاملا”.

وتابعت كرامي “العدو لغّم مدرسة وثانوية رسمية في الخيام في مبنى واحد استأجره مجلس الجنوب وقد كان مدرسة خاصة ليحتضن تلامذة المدرسة والثانوية الرسميتين اللتين استهدفتهما اسرائيل في وقت سابق، وأضاف اليهما ثانوية المهدي في بنت حبيل ، حيث أقدم الجيش الإسرائيلي على سلب محتويات هذه المؤسسات ثم زنرها بالمتفجرات فأصبحت كومة من رماد، وأضيفت إلى لائحة المدارس المدمرة والشهداء”.

واضافت كرامي “كل هذا يتم تحت أنظار العالم أجمع وفي ضوء الشرعة الدولية للأمم المتحدة التي تعتبر المدارس من المؤسسات الأكثر أمانا وحماية والتي يلجأ اليها السكان في الأزمات والحروب والفيضانات والويلات”، وتابعت “لم تعد عبارات الشجب والاستنكار تكفي للتعبير عن الألم والحزن تجاه ما يحدث من عدوان”.

وقالت كرامي “إننا نستصرخ ضمائر العالم وندعو الدول الكبرى إلى الضغط لوقف الهدم والتدمير، وتحييد الصروح التربوية عن الصراعات والحروب .

المصدر: موقع المنار