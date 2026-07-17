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تقارير مصورة
اغتيالات إسرائيلية خلال تشييع الشهداء في وسط القطاع وسعي للسيطرة على مزيد من الأراضي
عربي وإقليمي
17-07-2026 20:55 مساءً
آخر التطورات يطلعنا عليها مدير مكتب قناة المنار عماد عيد من قطاع غزة .
المصدر:
موقع المنار
العدو الاسرائيلي
العدوان على غزة
غزة
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