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   2 صفر 1448   
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    تقارير مصورة

    اغتيالات إسرائيلية خلال تشييع الشهداء في وسط القطاع وسعي للسيطرة على مزيد من الأراضي

    آخر التطورات يطلعنا عليها مدير مكتب قناة المنار عماد عيد من قطاع غزة .

    المصدر: موقع المنار

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