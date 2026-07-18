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    وكالة تسنيم عن محافظة هرمزغان جنوبي إيران: نناشد السكان الامتناع عن السفر غير الضروري في المنطقة بسبب احتمال تجدد الهجمات

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