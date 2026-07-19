العراق | انفجارات ضخمة تهز أربيل والسليمانية ودهوك جراء هجمات على قواعد أمريكية ومواقع فصائل كردية

شهد إقليم كردستان العراق، فجر الأحد، سلسلة انفجارات وهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مناطق تستضيف قواعد عسكرية أمريكية ومواقع لفصائل كردية معارضة لإيران في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك.

وأفادت مصادر محلية بأن دوي انفجارات متتالية سمع في مناطق سوران وخليفان بمحافظة أربيل، فيما أعلنت منظومات الدفاع الجوي المخصصة لحماية القنصلية الأمريكية في أربيل اعتراض طائرات مسيرة حاولت الاقتراب من المنطقة.

وذكرت مصادر أن سكانا في أربيل سمعوا أصوات عمليات اعتراض وانفجارات متتالية، وشاهدوا ومضات في السماء ناجمة عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، فيما لم تصدر أي جهة رسمية بياناً يحدد عدد المسيّرات المشاركة في الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.

في المقابل، تداولت منصات أخبارية عراقية، تقارير تحدثت عن هجمات استهدفت القنصلية الأمريكية في أربيل وقاعدة حرير الجوية، إلى جانب مواقع تابعة لأحزاب كردية إيرانية معارضة في أربيل ودهوك، كما أشارت إلى سماع انفجارين في قاعدة حرير وتفعيل منظومتي C-RAM وباتريوت لاعتراض الطائرات المسيّرة.

وفي محافظة السليمانية، تعرضت منطقة طاسلوجة لهجوم أدى إلى اندلاع حريق كبير في الموقع المستهدف، بينما هرعت فرق الإطفاء والإسعاف والقوات الأمنية إلى المكان للسيطرة على النيران وتأمين المنطقة.

وقال مدير مركز الإسعاف الفوري في السليمانية، سامان نادر، إن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين إلى ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تؤكد الجهات الرسمية طبيعة الموقع المستهدف، رغم تداول أنباء محلية عن احتمال كونه مستودعاً للأسلحة والذخيرة.

المصدر: وكالة يونيوز