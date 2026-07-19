لأول مرة في التاريخ.. إسبانيا تلجأ لاستهلاك احتياطيات الغاز في منتصف الصيف



أفادت وكالة “نوفوستي” بأن إسبانيا بدأت في استخدام الغاز المخزن لفصل الشتاء بسبب نقص الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء لأول مرة في تاريخ البلاد.



ووفقا للوكالة نقلا عن بيانات رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا فقد قامت إسبانيا بضخ 39.4 مليون متر مكعب من الغاز من مرافق تخزين الغاز في الفترة من 2 إلى 14 يوليو. وقد استمرت البلاد في استهلاك الغاز لمدة 13 يوما متواصلة، وهو غاز يضخ في المستودعات ويخزن خلال فصل الصيف استعدادا لموسم التدفئة الشتوي.



وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في تاريخ عمليات الرصد. وتقوم الجمعية بتوفير البيانات منذ عام 2011.



كما لم تكتف إسبانيا بسحب الغاز من مخازنها، بل أوقفت ضخه أيضا. وبلغ متوسط امتلاء منشآت تخزين الغاز تحت الأرض في البلاد 73.3% في يوليو، وهو أدنى مستوى لهذا الشهر منذ عام 2021.



والسبب وراء ضرورة استخدام احتياطيات الشتاء الآن هو الحرارة المرتفعة جدا. حيث يستخدم الإسبان أجهزة تكييف الهواء بشكل كبير، ويتزايد استهلاك الكهرباء، وتزيد محطات توليد الطاقة بالغاز من إنتاجها، ومن أجل ذلك تحتاج إلى المزيد من الوقود.

المصدر: نوفوستي