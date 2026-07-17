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    قائد القوات الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية اللواء سيد مجيد موسوي: ستستمر ضرباتنا الفعّالة والموجّهة حتى عودة الهدوء

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