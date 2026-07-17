الجمعة   
   17 07 2026   
   2 صفر 1448   
   بيروت 16:46
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    في خطبة الجمعة.. الشيخ علي الخطيب يؤكد رفض المساومة على دماء الشهداء ويطالب بانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في البقاع.. وتأكيد على مواصلة نهج المقاومة

    حزب الله يشيّع ثلة من الشهداء في البقاع.. وتأكيد على مواصلة نهج المقاومة

     آخر تطورات العدوان على غزة مع مراسلنا يوسف فارس

     آخر تطورات العدوان على غزة مع مراسلنا يوسف فارس

    العلامة الخطيب: لن نساوم على دماء شهدائنا ونريد انسحابا كاملا من أرضنا ونطالب السلطة برفع الصوت حيال عمليات التدمير والهدم جنوبا

    العلامة الخطيب: لن نساوم على دماء شهدائنا ونريد انسحابا كاملا من أرضنا ونطالب السلطة برفع الصوت حيال عمليات التدمير والهدم جنوبا