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   17 07 2026   
   2 صفر 1448   
   بيروت 16:45
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     آخر تطورات العدوان على غزة مع مراسلنا يوسف فارس

    المصدر: موقع المنار

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