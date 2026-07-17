أسعار الذهب تتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية في شهر ونصف



تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع رغم صعودها في تعاملات اليوم الجمعة.



وتزايدت مؤخرا الضغوط التضخمية في العالم وفي الولايات المتحدة في ظل ارتفاع أسعار النفط ما عزز احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية ما أثر على الذهب.



وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.31% إلى 4004.60 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.49% إلى 3995.87 دولار للأونصة.



وفقد المعدن الأصفر 3.2% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ ⁠مطلع يونيو 2026، إذ تجاوز الأثر الناجم عن التوتر في الشرق الأوسط تأثير الدعم الذي قدمته أرقام التضخم الأمريكية لشهر يونيو والتي صدرت هذا الأسبوع وجاءت أدنى من المتوقع.



وقال كبير محللي السوق في “كي سي إم تريد” تيم واترر: “حتى مع رقمي مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين المعتدلين، فإن ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع يعني أن المتداولين لم يتمكنوا ببساطة من الاحتفال بأرقام التضخم الأقل”.



وتابع “لا تزال المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط قائمة، وتمثل المخاوف حيال التضخم والعائدات القوى المهيمنة التي تعيق ارتفاع الذهب”.

المصدر: رويترز