الجمعة   
   17 07 2026   
   2 صفر 1448   
   بيروت 16:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    اقتصاد

    أسعار الذهب تتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية في شهر ونصف


      تتجه أسعار الذهب نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ستة أسابيع رغم صعودها في تعاملات اليوم الجمعة.


      وتزايدت مؤخرا الضغوط التضخمية في العالم وفي الولايات المتحدة في ظل ارتفاع أسعار النفط ما عزز احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية ما أثر على الذهب.


      وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.31% إلى 4004.60 دولار للأونصة، في حين صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.49% إلى 3995.87 دولار للأونصة.


      وفقد المعدن الأصفر 3.2% منذ بداية الأسبوع، وهو أكبر انخفاض له منذ ⁠مطلع يونيو 2026، إذ تجاوز الأثر الناجم عن التوتر في الشرق الأوسط تأثير الدعم الذي قدمته أرقام التضخم الأمريكية لشهر يونيو والتي صدرت هذا الأسبوع وجاءت أدنى من المتوقع.


      وقال كبير محللي السوق في “كي سي إم تريد” تيم واترر: “حتى مع رقمي مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين المعتدلين، فإن ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع يعني أن المتداولين لم يتمكنوا ببساطة من الاحتفال بأرقام التضخم الأقل”.


      وتابع “لا تزال المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط قائمة، وتمثل المخاوف حيال التضخم والعائدات القوى المهيمنة التي تعيق ارتفاع الذهب”.

      المصدر: رويترز

      مواضيع ذات صلة

      انخفاض أسعار الذهب مع تركيز الأسواق على الفائدة

      انخفاض أسعار الذهب مع تركيز الأسواق على الفائدة

      الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط ومخاوف التضخم

      الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين مع صعود النفط ومخاوف التضخم

      تذبذب أسعار الذهب مع تقييم المستثمرين للهجوم الأمريكي على إيران

      تذبذب أسعار الذهب مع تقييم المستثمرين للهجوم الأمريكي على إيران