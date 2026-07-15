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    عربي وإقليمي

    مهاجراني: أكثر من 30 شهيداً مدنياً في الإعتداءات الأميركية على جنوب البلاد

      أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، استشهاد أكثر من 30 مدنياً جراء الهجمات الأميركية التي استهدفت جنوب إيران خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن الحكومة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب.

      وقالت مهاجراني، في منشور عبر منصة “إكس”، إن الحكومة تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلات الشهداء، مؤكدة أن “ذكرى الشهداء ستبقى حية”.

      وأضافت أن الحكومة ستقف إلى جانب الشعب الإيراني بكل إمكاناتها، مؤكدة أن “جنوب إيران هو قلب هذا الوطن النابض وروحه”.

      وتأتي تصريحات المتحدثة باسم الحكومة في ظل استمرار الاعتداءات الأميركية على عدد من المحافظات الجنوبية، والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين.

      المصدر: قناة العالم

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