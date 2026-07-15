الجيش الإيراني: الرد على العدوان الأميركي على إيرانشهر حتمي وقريب

أكد الجيش الإيراني أن الرد على العدوان الأميركي الذي استهدف ثكنة “بمبور” في مدينة إيرانشهر، وأسفر عن استشهاد 7 من الضباط والجنود وإصابة آخرين، سيكون حاسماً وقريباً، مشدداً على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً.

وأوضحت العلاقات العامة للقوات البرية، في بيان، أن الصواريخ استهدفت مهاجع الضباط والجنود، وأماكن الاستراحة، ومواقع الحراسة، بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، مؤكدة أن الإجراءات الدفاعية والتدابير الوقائية المتخذة حدّت من حجم الخسائر.

وأدانت القوات البرية للجيش الإيراني الهجوم الذي استهدف منتسبيها، معزية عائلات الشهداء والشعب الإيراني، ومؤكدة استمرار حماية أمن حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشددت على أن الانتقام لدماء الشهداء حتمي وقريب، وأن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية سيرد، بالتعاون مع سائر القوات المسلحة، رداً حاسماً على العدوان الأميركي.

المصدر: قناة العالم