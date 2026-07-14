طهران تحيي ذكرى الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي بحضور رسمي وشعبي واسع

أُقيمت، اليوم الثلاثاء، مراسم إحياء ذكرى الإمام الشهيد، قائد الثورة الإسلامية، آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (رضوان الله عليه)، في مصلى الإمام الخميني (قدس سره) بالعاصمة الإيرانية طهران، بحضور رؤساء السلطات الثلاث، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وسفراء عدد من الدول الأجنبية، إلى جانب حشود من مختلف شرائح الشعب الإيراني.

وشارك في المراسم رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني إيجئي، وأبناء الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، إلى جانب مسؤولين مدنيين وعسكريين، وسفراء أجانب، ورجال دين، وأعضاء في مجلس الشورى الإسلامي، وعدد من وزراء الحكومة الرابعة عشرة، فضلاً عن حشود غفيرة من أبناء الشعب الإيراني.

واستُهلت مراسم التأبين بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عزف النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسط حضور واسع ضم مختلف فئات المجتمع، وعائلات الشهداء، والمضحين، والشباب، إلى جانب عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين.

ورفع المشاركون أعلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وصور الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، إلى جانب لافتات كُتب عليها: «كلّنا نطالب بالثأر لدم الشهيد»، و«مسيرة الشهيد مستمرة»، و«الثأر لدماء الشهداء حتمي»، مؤكدين تمسكهم بمواصلة مسيرة الثورة الإسلامية والصمود في مواجهة الأعداء.

المصدر: وكالة ارنا