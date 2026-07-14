مساعد الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي: تهدد واشنطن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات وإلغاء التأشيرات والضغط السياسي لوقف التعاون مع المحكمة