الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد في البحرين والكويت ضمن الموجة الثالثة من عملية «نصر 2»

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ضمن الموجة الثالثة من عمليات «نصر 2»، ضربات استهدفت مواقع عسكرية في البحرين والكويت، مؤكداً تدمير عدد من مخازن الأسلحة وإلحاق أضرار بطائرات مسيّرة تابعة للعدو.

وقال الحرس الثوري في بيان، إنه تمكن خلال العملية من تدمير العديد من مخازن الأسلحة وأجزاء من سفن وطائرات معادية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين.

وأضاف البيان أنه جرى استهداف أيضاً المنصة التي كانت تُنشر عليها طائرات «MQ-9» المسيّرة المعادية في قاعدة علي السالم بالكويت، ما أدى إلى تدمير عدد من الطائرات المسيّرة أو إلحاق أضرار بها.

وأوضح الحرس الثوري أن هذه الهجمات جاءت رداً على اعتداءات الجيش الأميركي، التي استهدفت بعد ظهر اليوم عدداً من المواقع الساحلية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأكد البيان أن الرد على المعتدي ومعاقبته سيستمر ما دامت الجرائم الأميركية مستمرة، محذراً من أن تكرار هذه الاعتداءات سيقابل بردود قاسية.

وأضاف الحرس الثوري أن استمرار «شرور الولايات المتحدة» في المنطقة سيؤدي إلى عدم تصدير «قطرة واحدة من النفط والغاز من المنطقة»، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات لن تؤدي سوى إلى تأخير إعادة فتح مضيق هرمز.

المصدر: قناة العالم