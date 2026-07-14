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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | تحرك احتجاجي لموظفي الإدارة العامة في صيدا

    في صيدا تحرك احتجاجي لموظفي الإدارة العامة.


    تقرير: امين شومر

    المصدر: موقع المنار

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