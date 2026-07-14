رئيس الوزراء العراقي من واشنطن: الشركات الأميركية ستدخل إلى السوق العراقي

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الثلاثاء، أن زيارته إلى واشنطن تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة والولايات المتحدة أهم شريك استراتيجي في العالم، فيما بين أن القوات الأمنية قادرة على حماية الأراضي العراقية، ولا حاجة لوجود أي فصائل بعد الثلاثين من أيلول المقبل.

وقال الزيدي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض: “زيارتنا لواشنطن تأتي للإعلان عن شراكة استراتيجية مشتركة، وأتينا للحديث عن مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة”، مشدداً على أن “الولايات المتحدة هي أهم شريك استراتيجي في العالم”.

وأضاف رئيس الوزراء: “تم استلام أسلحة كثيرة من بعض الفصائل، ومن يتحول للعمل السياسي سنتعاون معه”، لافتاً إلى أنه “بعد 30 أيلول لا حاجة لوجود أي فصائل، وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضينا”.

وفي الشأن الاقتصادي والنفطي، أشار الزيدي إلى أن “الشركات الأميركية ستدخل إلى السوق العراقي”، مؤكداً أن “العراق يريد حصة منصفة في أوبك”.

وتابع رئيس الوزراء أن “خسائر العراق جراء الإرهاب وصلت لأكثر من 400 مليار دولار”، مستدركاً بالقول: إن “كردستان جزء مهم من العراق”.

المصدر: واع