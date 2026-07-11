تفجير وحرق المنازل .. همجية يواصلها العدو الصهيوني في الجنوب وسط صمت رسمي ودولي

يواصل العدو الصهيوني استغلال فترة ما يسمى وقف اطلاق النار والتزام المقاومة به لممارسة همجيته التي يتميز بها هذا الكيان المجرم. اثناء المواجهات التي دامت ما يقارب شهرين لم يستطع العدو التقدم كثيرا في الجنوب اللبناني فكان يلجأ الى الغارات الجوية عند كل فشل ميداني، وبعد وقف اطلاق النار ونتيجة لفشل استكمال خططه البرية سارع لاستغلال الهدنة في ضم مناطق لم يستطع احتلالها الى خريطة ما اسماه الخط الاصفر.



ومن جهة ثانية يواصل العدو تنفيذ تفجيرات واحراق لمنازل المواطنين في العديد من قرى الجنوب، في جرائم شنيعة تنتهك كل الاعراف والقوانين الدولية، حتى بات عدد كبير من القرى الحدودية وغير الحدودية معظم منازلها مدمرة.

يتم ذلك وسط عجز وصمت للسلطة اللبنانية وما يسمى المجتمع الدولي عن هذه الارتكابات وعن خروقات وقف اطلاق النار واستمرار الاحتلال .

واليوم نفذ العدو تفجيرات في حولا وبين كفرتبنيت وارنون في استمرار لهذه الهمجية وانتقاما من اهل القرى التي صمدت وقاومت. وكان نفذ تفجيرات مماثلة في الايام الماضية في الخيام والطيبة والطيري وبيت ياحون.