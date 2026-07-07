“حركة الأمة” دانت استهداف المربّية غندور في النبطية

أعربت “حركة الأمة”، في بيان، عن إدانتها “جريمة استهداف المربية الشهيدة إسبيرينزا فخري غندور بغارة صهيونية غادرة في مدينة النبطية”.

ورأت أن “جرائم العدو وانتهاكاته تؤكد استمرار سياساته العدوانية التي تستهدف الإنسان ومقومات الحياة في لبنان، فالشهيدة إسبيرينزا فخري غندور نموذج للمربية المخلصة التي حملت رسالة العلم والتربية، وأسهمت في إعداد الأجيال على قيم المعرفة والانتماء، تاركة بصمة طيبة في نفوس طلابها وزملائها”.

كما لفتت إلى أن “هذه الجرائم لن تنال من صمود أبناء الجنوب الصامد وتمسكهم بحقهم في العيش بحرية وكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية