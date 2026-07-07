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    مجمع ناصر الطبي: شهيد و4 مصابين في قصف من مسيرة “إسرائيلية” على منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع

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