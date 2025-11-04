حركة” الأمة” دانت العدوان المتكرر على جنوب لبنان ومصادقة الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

دانت حركة “الأمة” في بيان “العدوان المتواصل الذي تشنه قوات الاحتلال الصهيوني على قرى وبلدات جنوب لبنان”، معتبرة أن “هذه الأعمال العدوانية تمثل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار لبنان، وتعكس استمرار سياسة العدوان والانتهاك بحق المدنيين العزل”.

وأشارت إلى أن “تصريحات قادة الكيان، لا سيما كلام وزير الحرب، تعكس تجاهلاً صارخاً للقوانين الدولية وحقوق الشعوب، وتؤكد استمرار سياسات الاحتلال العدوانية في المنطقة”.

وفي السياق ذاته، نددت الحركة بمصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإحالته للتصويت، معتبرة أن “هذا القرار يمثل جريمة جديدة في سجل الاحتلال، ويشكل خرقاً فاضحاً لكل القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والأسرى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام