“حركة الأمة” نعت الشهيد الطبطبائي: حان وقت مغادرة مربّع الصمت



دانت “حركة الأمة”، في بيان، العدوان الإرهابي الذي استهدف الضاحية الجنوبية في بيروت، معتبرة أن “الغارة الصهيونية الأخيرة على مبانٍ سكنية في حارة حريك، تمثل حلقة جديدة من مسلسل التصعيد الوحشي ضد لبنان”.وإذ تقدمت “الحركة” ب”العزاء والمباركة” الى قيادة “المقاومة الإسلامية” باستشهاد السيد هيثم الطبطبائي، شددت على “ضرورة أن تغادر الأمة العربية والإسلامية مربّع الصمت، وأن تتحرك في كل المحافل الدولية لوقف الانحياز الأميركي الفجّ لهذا العدوان الغاشم، وإعلاء قيَم النخوة في دعم الشعبين اللبناني والفلسطيني”.

وأكدت على “التضامن المطلق مع المقاومة”، مشيدةً ب”صمود الشعب وتضحياتهم في معركة الحساب المفتوح حتى يتحقق النصر ويرتفع صوت الحق فوق صوت العدوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام