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    بدء إقامة الصلاة على الجثمان الطاهر للشهيد الامام السيد علي الخامنئي وشهداء عائلته بإمامة آية الله جوادي الآملي في مسجد جمكران

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