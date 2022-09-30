الامن العام: العميل ن.ع أوقف بتاريخ 29 آب في المطار لوجود تدبير عدلي صادر بحقه

قالت المديرية العامة للأمن العام في لبنان في بيان لها الجمعة “نشرت جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم بتاريخ 30 أيلول 2022 ، مقالا بني على معلومات مغلوطة تحت عنوان (عميل لحدي يعود عبر المطار بلا توقيف)”.

وتابع البيان “تأسف المديرية العامة للأمن العام لعدم توخي الدقة والحذر من قبل الصحيفة المذكورة سيما أن الموضوع يتعلق بمكافحة العملاء لصالح العدو الاسرائيلي في لبنان والذي هو على رأس أوليات المؤسسة”، واضاف ان “العميل ن.ع. قد أوقف من قبل الأمن العام اللبناني بتاريخ 29/08/2022 في مطار بيروت الدولي لوجود تدبير عدلي صادر في حقه لانتمائه لميليشيا لحد ومغادرة لبنان عبر فلسطين المحتلة”.

وقال البيان “أحيل المذكور بتاريخ 31/08/2022 من دائرة التحقيق الامني الى مديرية المخابرات – فرع التحقيق انفاذا لإشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام