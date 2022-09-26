ارتفاع عدد القتلى في حادث إطلاق النار بإحدى مدارس إيجيفسك إلى 15 قتيلاً بينهم 11 طفلاً

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد القتلى جراء حادث إطلاق النار في إحدى مدارس مدينة إيجيفسك بجمهورية أودمورتيا بروسيا إلى 15 شخصاً، بينهم 11 طفلاً، بينما بلغ عدد المصابين 24 شخصاً، بينهم 22 طفلا.

وقال متحدث لجنة التحقيق لوكالة “سبوتنيك”: “حتى الآن سجل محققو لجنة التحقيق الروسية 15 قتيلاً، بينهم 11 طفلاً و4 بالغين، بينما أصيب 24 شخصاً، بينهم 22 طفلاً واثنان من البالغين”.

وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم، أن المجرم الذي ارتكب الهجوم الإرهابي في مدرسة إيجيفسك، ينتمي إلى مجموعة الفاشية الجديدة.

وجرى حادث إطلاق النار في المدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية، صباح اليوم، حيث وردت مكالمات إلى وزارة الداخلية في تمام الساعة 10 صباحاً بتوقيت موسكو اليوم 26 سبتمبر، بينما أفاد شهود عيان بسماع أصوات إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وهروب الناس من المبنى. وتبين لاحقاً أن الشخص الذي أطلق النار هو تلميذ سابق في المدرسة، وأنه بعد ارتكاب جريمته أطلق النار على نفسه.

المصدر: مواقع