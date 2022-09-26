مراسل المنار: مجلس النواب اللبناني يقر مشروع موازنة العام 2022 باكثرية 63 صوتا ومعارضة 37 وامتناع 6 عن التصويت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2022 - 19:08

مراسل المنار: مجلس النواب اللبناني يقر مشروع موازنة العام 2022 باكثرية 63 صوتا ومعارضة 37 وامتناع 6 عن التصويت

منذ 27 mins 26 September، 2022
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