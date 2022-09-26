رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة العامة إلى الساعة السادسة مساء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2022 - 16:18

رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة العامة إلى الساعة السادسة مساء

منذ 13 mins 26 September، 2022
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