أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 26-09-2022
الأخبار
ـ ضحايا مراكب الموت: لا أرض ولا أحلام ولا قبور
ـ مفتي البلاط يعلن موت الحريرية السياسية
ـ عندما تصبح رئاسة الجمهورية أعلى رتب الجيش
النهار
ـ الاستحقاق بلا نبض وتحذيران مدويان للراعي ودريان
ـ رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوقع اتفاق الترسيم بعد أسبوعين ويتوعد “حزب الله”
ـ أسبوع الحسم الحكومي الموعود يبدأ بجلسة إقرار الموازنة والمصارف تنهي اضرابها جزئيا
الجمهورية
ـ إتخاذ القرار بتأليف الحكومة
ـ الخطة: ودائع وإصلاحات وضرائب وفَسِّر على ذوقك
ـ إيران تتعهّد «عدم التساهل» مع «المخلّين بالأمن»
اللواء
ـ النواب السُّنّة يتعهدون بانتخاب رئيس في الموعد الدستوري
ـ عودة المصارف تُذكِّر بأيام كورونا.. ومقترح الترسيم الأسبوع المقبل وتهديدات بـ«عمليات أمنية»
ـ استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة
الديار
ـ مُوازنة 2022 بين الواقع المعيشي وضغوط صندوق النقد.. ماذا عن الإحتياط؟
ـ الموازنة والحكومة والترسيم .. ثلاثة ملفات ستُبصر النور قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة
ـ المصارف تُعاود فتح فروعها بآليّات جديدة قد تُشكّل مدخلًا لخطوات مُستقبليّة
البناء
ـ عودة التفاؤل بالاتفاق النوويّ بعد فشل «الثورة الملوّنة»… وليبيد يبشّر باتفاق مع لبنان خلال أسبوعين
ـ حكومة الحد الأدنى خير من لا حكومة وموازنة سيئة خير من لا موازنة… عنوان التوافقات
ـ «القوميّ» يحيي عملية الويمبي: متمسّكون بالمقاومة وسورية… ودعوة لتنفيذ قرار إخلاء «البناء»
المصدر: صحف