أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 26-09-2022

الأخبار

ـ ضحايا مراكب الموت: لا أرض ولا أحلام ولا قبور

ـ مفتي البلاط يعلن موت الحريرية السياسية

ـ عندما تصبح رئاسة الجمهورية أعلى رتب الجيش

النهار

ـ الاستحقاق بلا نبض وتحذيران مدويان للراعي ودريان

ـ رئيس الوزراء الإسرائيلي يتوقع اتفاق الترسيم بعد أسبوعين ويتوعد “حزب الله”

ـ أسبوع الحسم الحكومي الموعود يبدأ بجلسة إقرار الموازنة والمصارف تنهي اضرابها جزئيا

الجمهورية

ـ إتخاذ القرار بتأليف الحكومة

ـ الخطة: ودائع وإصلاحات وضرائب وفَسِّر على ذوقك

ـ إيران تتعهّد «عدم التساهل» مع «المخلّين بالأمن»

اللواء

ـ النواب السُّنّة يتعهدون بانتخاب رئيس في الموعد الدستوري

ـ عودة المصارف تُذكِّر بأيام كورونا.. ومقترح الترسيم الأسبوع المقبل وتهديدات بـ«عمليات أمنية»

ـ استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة

الديار

ـ مُوازنة 2022 بين الواقع المعيشي وضغوط صندوق النقد.. ماذا عن الإحتياط؟

ـ الموازنة والحكومة والترسيم .. ثلاثة ملفات ستُبصر النور قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة

ـ المصارف تُعاود فتح فروعها بآليّات جديدة قد تُشكّل مدخلًا لخطوات مُستقبليّة

البناء

ـ عودة التفاؤل بالاتفاق النوويّ بعد فشل «الثورة الملوّنة»… وليبيد يبشّر باتفاق مع لبنان خلال أسبوعين

ـ حكومة الحد الأدنى خير من لا حكومة وموازنة سيئة خير من لا موازنة… عنوان التوافقات

ـ «القوميّ» يحيي عملية الويمبي: متمسّكون بالمقاومة وسورية… ودعوة لتنفيذ قرار إخلاء «البناء»

المصدر: صحف