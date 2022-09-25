مجلس النواب يستكمل الاثنين مناقشة مشروع الموازنة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2022 - 23:32

مجلس النواب يستكمل الاثنين مناقشة مشروع الموازنة

منذ 3 ساعة 25 September، 2022
تقارير مصورة - لبنان

يستكمل مجلس النواب الاثنين جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة .

المصدر: قناة المنار

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