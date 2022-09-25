الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية للهجوم بدرونات مفخخة على محطة زابورجيه النووية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2022 - 16:10

الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية للهجوم بدرونات مفخخة على محطة زابورجيه النووية

منذ 2 ساعة 25 September، 2022
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