إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يعمل على إنشاء خط لتصريف مياه الامطار بين تقاطع صبرا الرحاب حتى ثانوية الروضة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية يعمل ليلاً على إنشاء خط رئيسي لتصريف مياه الامطار بين تقاطع صبرا الرحاب حتى ثانوية الروضة، من تنفيذ الاتحاد وبتمويل مشترك بين الاتحاد واليونيسف، وهو استكمال للمشاريع الانمائية التي ينفذها الاتحاد من أجل خدمة الناس، وهو بطول كيلومتر واحد .

والهدف من المشروع تفادي الفيضانات التي تحصل في منطقة الرحاب، والتي تؤدي الى اضرار في المحال التجارية والبيوت،

وهو لا يقتصر على منطقة تقاطع الرحاب بل يشمل حوضا يمتد من السفارة الكويتية حتى المدينة الرياضية وصولا الى منطقة طريق الجديدة وصبرا بحوض تتعدى مساحته ثلاثة كيلومتر مربع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام