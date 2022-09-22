تدشين أول حاملة طائرات هندية محلية الصنع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 22 2022 - 14:08

تدشين أول حاملة طائرات هندية محلية الصنع

منذ 33 mins 22 September، 2022
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

المصدر: موقع المنار

التعليقات

ذات صلة