البيت الأبيض: نتعامل بجدية مع تصريحات بوتين بشأن الأسلحة النووية ولا نرى حاجة لزيادة قوات الردع

قال البيت الأبيض إنه يتعامل بجدية مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية وتحذيراته، لكنه أشار إلى أنه لا توجد حاليا ضرورة وحاجة لزيادة قوات الردع.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تتعامل بجدية مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الأسلحة النووية، لكننا لا نرى حتى الآن الحاجة إلى تعزيز وزيادة تأهب قوات الردع الاستراتيجية الخاصة بها.

وأضاف كيربي: “هذا خطاب غير مسؤول لقوة نووية.. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد ونراقب تكوينها الاستراتيجي بقدر ما نستطيع من أجل أي تعديل يخصنا (في دفاعاتنا) إذا لزم الأمر. في الوقت الحالي لا نرى دلائل على أن هذا مطلوب”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في وقت سابق من اليوم “أولئك الذين يحاولون ابتزاز روسيا بالأسلحة النووية من أن الرياح قد تهب باتجاههم”، منوها بأن روسيا تملك أسلحة دمار أكثر تطورا مما لدى دول الناتو.

المصدر: وكالات