دمرت القوات المسلحة الروسية الأربعاء 12 مستودعاً للذخيرة والأسلحة، وقصفت 68 نقطة لتمركز الأفراد والمعدات العسكرية ووحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 147 مقاطعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف إن “القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث تمكنت من خلال الضربات عالية الدقة من إلحاق أضرار جسيمة بوحدات اللواء الميكانيكي رقم 28 للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية “برافدينو” بمقاطعة خيرسون، حيث بلغت الخسارة البشرية لهذه الوحدات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 200 عسكري، علاوة على خسارة 21 قطعة من المعدات العسكرية، وقد تكبدت الوحدة تلك الخسائر، بعد أن أبيد أفراد الفرقة الرابعة من الكتيبة الثانية من هذا التشكيل بالكامل بسبب إرسال قائد اللواء رقم 28 الوحدة للهجوم المضاد خلال حقل من الألغام”.

كذلك فقد بلغت خسائر العدو أكثر من 60 قتيل وجريح، و4 دبابات و8 سيارات في منطقة بافلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، نتيجة للأضرار البالغة التي تسبب فيها حريق الكتيبة الثالثة من اللواء الأول لرئيس أوكرانيا، بحسب الدفاع الروسية.

كما قصفت القوات الجوية الفضائية الروسية نقطة الانتشار المؤقتة للكتيبة الثانية من اللواء الآلي رقم 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بمنطقة قرية “أرتيوموفسك” بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم تحييد أكثر من 75 مسلحا وتسع وحدات من المعدات العسكرية.

وتسبب قصف الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية 8 مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى “أرتيوموفسك” و”سفياتوغورسك” و”ألكسندروفكا” و”ياروفايا” بجمهورية دونيتسك الشعبية، و”كوبيانسك” و”تشيرفوني أوسكول” في منطقة خاركوف، وكذلك نقطة الانتشار المؤقت للتشكيل القومي الأوكراني المتطرف “دونباس” في منطقة نيكولاييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى قصف 68 وحدة مدفعية ونقاط تمركز أفراد ومعدات عسكرية في 147 مقاطعة.

كذلك فقد تم تدمير 12 مستودعا للذخيرة والأسلحة في مناطق قرى “كامينكا” بمنطقة خاركوف و”كراسنوارميسك” و”دميتروف” و”سيفيرسك” بجمهورية دونيتسك الشعبية، و”بيلايا كرينيتسا” بمنطقة خيرسون.

كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 11 طيارة مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق قرى “ستارومايورسكويه” و”بتروفسكويه” و”كاربوفكا” بجمهورية دونيتسك الشعبية، و”ستيبنويه” و”بوبروفي كوت” و”ميروليوبوفكا” و”كراسنوسيلسكويه” و”فولكوفسكويه” و”تشاريفنويه”، بما في ذلك مسيرة “بيرقدار” في محيط قرية “دميترينكو” بمنطقة خيرسون.

إضافة إلى ذلك فقد تم تدمير 28 قذيفة من راجمات الصواريخ “هيمارس” الأمريكية، و3 صواريخ “هارم” الأمريكية المضادة للرادار في الجو في مناطق قرى “سفيستونوفكا” و”تشيرنوبايفكا” و”زافيتنويه” في منطقة محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في خيرسون.

المصدر: روسيا اليوم