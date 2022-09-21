شويغو يصدر أوامر البدء بعملية التعبئة الجزئية

وجه وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في اجتماع مع قيادات في الوزارة بالبدء في تنفيذ المرسوم الرئاسي بشأن التعبئة الجزئية للاحتياط في البلاد.

وقال وزير الدفاع الروسي “لقد وقّعت على التوجيهات، وتم تحديد المهام لجميع الكيانات، وصدرت تعليمات هيئة الأركان العامة بشأن إجراءات تنفيذ التعبئة في القوات”.

وأكد أنه من الضروري تنظيم إخطار المواطنين والتصدي للاستفزازات، وكذلك تعزيز أمن مناطق الإخطار ونقاط التجمع.

وأشار شويغو إلى أن المواطنين الذين تتم تعبئتهم سيكون لهم صفة جنود متعاقدين، ونفس مستوى أجور المتعاقدين الحاليين.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم تأييده لانضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، وأعلن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط.

المصدر: وكالات