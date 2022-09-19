الوكالة الوطنية: قطع طريق قصقص بمستوعبات النفايات والاطارات المطاطية رفضا للاوضاع المتردية معيشيا واقتصاديا وماليا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2022 - 15:06
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية باتت في مراحلها الأخيرة
الرئيس عون: المفاوضات تجري بما يضمن حقوق لبنان بالتنقيب عن الغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له
الرئيس عون: التواصل مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم
مراسل المنار: جيش الاحتلال الصهيوني يبدأ ورشة تعزيز وتحصينات معادية بحماية دبابات الميركافا في مزارع شبعا المحتلة
المصارف اللبنانية تغلق أبوابها ردا على سلسلة اقتحامات طاولت عددا من فروعها وسط غياب لأي اجراء حكومي يضمن حقوق المودعين
حالة من التوتر تسود أمام قصر العدل في بيروت مع استمرار التحركات المطالبة باطلاق سراح الموقوفين بملف اقتحام المصارف
مقاومون فلسطينيون ينفذون عمليتي إطلاق نار ضد نقطة لجيش الاحتلال على جبل الطور في نابلس
إضراب شامل يعم مدارس مدينة القدس رفضا لمحاولة الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي
القيادة المركزية الأميركية تعترف بالهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة القرية الخضراء في شمال شرق سوريا
مركز المصالحة الروسي: مقتل 45 ارهابيا بينهم قادة من "جبهة النصرة" في غارات روسية في محافظة إدلب السورية
الإعلام الأمني العراقي يعلن مقتل عدد من ارهابيي تنظيم "داعش" في عملية أمنية للجيش والحشد الشعبي بجزيرة الحضر في نينوى
مصادر يمنية: استشهاد مواطن بغارة لطائرة بدون طيار تابعة للعدوان السعودي الأميركي في قرية بني المسهون بالحديدة
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: لا لقاءات مع الجانب الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
السيد رئيسي: لا معنى لأي اتفاق من دون ضمانات بالنسبة لإيران بسبب خروقات واشنطن للاتفاقات السابقة
الخارجية الايرانية: إيران مستعدة لأي مفاوضات دبلوماسية تسعى لإحلال السلام في المنطقة
الخارجية الأذربيجانية تتهم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي بتأجيج الصراع بينها وبين أرمينيا لأغراض سياسية
الرئيس الأميركي جو بايدن: القوات الأميركية ستدافع عن تايوان في حال تعرضها لغزو صيني
الوكالة الوطنية: قطع طريق قصقص بمستوعبات النفايات والاطارات المطاطية رفضا للاوضاع المتردية معيشيا واقتصاديا وماليا
منذ 1 ساعة
19 September، 2022
قصقص
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