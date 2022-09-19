الوكالة الوطنية: قطع طريق قصقص بمستوعبات النفايات والاطارات المطاطية رفضا للاوضاع المتردية معيشيا واقتصاديا وماليا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2022 - 15:06

الوكالة الوطنية: قطع طريق قصقص بمستوعبات النفايات والاطارات المطاطية رفضا للاوضاع المتردية معيشيا واقتصاديا وماليا

منذ 1 ساعة 19 September، 2022
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