دعوة ألمانية لمعاقبة تركيا

أعرب ساسة ألمان عن غضبهم من تركيا ودعوا إلى فرض عقوبات عليها بسبب رغبة الرئيس، رجب طيب أردوغان، في الانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون، حيث توجد روسيا.

وقال يورغن تريتين، المتحدث باسم السياسة الخارجية لمجموعة الخطر البرلمانية في ألمانيا، في مقابلة مع صحيفة دي فيلت: “بما أنه لا أحد يستطيع استبعادها (أنقرة) من الناتو، فمن الضروري التفكير في اتخاذ تدابير اقتصادية قسرية ضد تركيا”.

ويتزامن ذلك أيضا مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستواصل بذل كل ما في وسعها لحل الأزمة في أوكرانيا من خلال الدبلوماسية.

المصدر: وكالات