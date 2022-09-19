سورية: بدء عملية فرز الأصوات في انتخابات مجالس الإدارة المحلية

انتهت عملية الاقتراع الخاصة بانتخابات مجالس الإدارة المحلية في المحافظات كافة وبدأت عملية فرز الأصوات.

وأوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي المستشار جهاد مراد في تصريح أن “عملية فرز الأصوات في انتخابات مجالس الإدارة المحلية بدأت بمجرد انتهاء عملية الاقتراع”، مشيرا إلى أن “الفرز يجري بحضور من يرغب من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام”.

ولفت مراد إلى أن “إعلان النتائج يتم من قبل اللجنة القضائية الفرعية في كل محافظة بعد استلامها كل محاضر اللجان الانتخابية فيما تقوم اللجنة القضائية العليا بتنظيم محضر نهائي بأسماء الفائزين وإرسال نسخة إلى وزير الإدارة المحلية والبيئة ووزير الداخلية”.

واوضح مراد أن “عملية الانتخابات سارت بشكل سليم ووفق الإجراءات المحددة في قانون الانتخاب وسط نسبة مشاركة متصاعدة من قبل الناخبين”.

وبلغ عدد المراكز الانتخابية في جميع المحافظات 7348 مركزاً حيث تنافس 59498 مرشحاً على 19086 مقعدا، ويوجد في سورية 1470 وحدة إدارية موزعة على 14 محافظة و158 مدينة و572 بلدة و726 بلدية.

المصدر: سانا