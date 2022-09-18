السيد صفي الدين: لا نقبل أن تأخذنا شرذمة إلى مشروع يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان “أميركا تمنع لبنان من أن يتقدّم إلى الأمام وتعمل على وضع العراقيل أمام أي حل”.

ولفت السيد صفي الدين خلال احتفال تأبيني أقيم في بلدة حداثا الجنوبية للفقيد الحاج حسين عبد الله مصطفى ناصر، والد مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله عبد الله ناصر الى ان “خطاب الكراهية والتحريض المذهبي والطائفي من قبل مجموعة من اللبنانيين هو خطاب يقصد به الوصول إلى التقسيم”.

وقال السيد صفي الدين “لا يمكن أن نقبل بعد كل هذه التضحيات بأن تأخذنا شرذمة جاهلة انفاعلية إلى فوضى أو إلى تقسيم أو إلى أي مشروع يخدم المصالح الأميركية وتالياً المصالح الإسرائيلية”، وتابع “كلما هاجمنا بعض المراهقين السياسيّين والطامعين والطامحين من أجل إرضاء أميركا، كلما ازددنا ربحا”.

وأوضح السيد صفي الدين انه “لا يوجد هناك إنسان عاقل يمكن أن يفكر في أي يوم من الأيام أن يتخلّى عن المقاومة بعدما لمس هذه النتائج الطيبة لأبناء شعبنا المقاوم”، واضاف “يجب أن نفتخر دائماً ونعتز بتاريخنا وهويتنا في هذا البلد وفي هذه المنطقة”.

المصدر: موقع المنار