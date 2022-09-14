توافد النواب الى البرلمان للمشاركة في الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لاقرار موازنة 2022، وقد بلغ عددهم حتى الساعة 57 نائبا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2022 - 13:12
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جيش الاحتلال يقرّ بمصرع ضابط بإطلاق نار عند حاجز جلمة شمال جنين بالضفة الغربية
مراسل المنار: هناك تقديرات عن وجود 7 جرحى في صفوف جنود الإحتلال فضلا عن مقتل الضابط
كتائب شهداء الاقصى : استهدفنا مركبة تابعة للإحتلال الصهيوني قرب حاجز الجلمة شمال جنين
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إعلان الإضراب العام في جنين حدادا على روحي الشهيدين المقاومين أحمد وعبد الرحمن عابد
حركة الجهاد الإسلامي: نتحول اليوم إلى مرحلة العمل النوعي الفدائي ما يؤكد أن الشعب الفلسطيني قادر على دحر الاحتلال
حركة حماس: عملية الجلمة البطولية ما هي إلا بداية الطريق لتصاعد الاشتباكات والمواجهة مع المحتل ردا على اقتحامات الاقصى
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تنعى شهداء جنين: دماء الشهداء ستعُبّد لنا حتمًا طريق التحرير والعودة
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: العملية تأتي ردًا على جرائم الحرب الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا
إرجاء جلسة مجلس النواب المخصصة لدرس ومناقشة موازنة 2022 إلى يوم غد بسبب عدم اكتمال النصاب
ملايين الزوار من داخل وخارج العراق يواصلون التوافد إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين عليه السلام
قوات الحشد الشعبي تحاصر مجموعة من إرهابيي تنظيم داعش في مضافات تابعة لهم بصحراء الحضر
وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان مستقبلا السفير الإماراتي: نرغب بتطوير العلاقات مع جميع الدول الجارة
جهاز الأمن القومي القرغيزي يؤكد حصول تبادل لإطلاق النار على الحدود بين عناصر حرس الحدود القيرغيزستاني والطاجيكستاني
قوات الحدود الطاجيكية تعلن مقتل أحد حراس الحدود الطاجيكيين وإصابة اثنين نتيجة هجوم بقذائف الهاون من الجانب القرغيزي
توافد النواب الى البرلمان للمشاركة في الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لاقرار موازنة 2022، وقد بلغ عددهم حتى الساعة 57 نائبا
منذ 12 mins
14 September، 2022
مجلس النواب اللبناني
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