توافد النواب الى البرلمان للمشاركة في الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لاقرار موازنة 2022، وقد بلغ عددهم حتى الساعة 57 نائبا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2022 - 13:12

توافد النواب الى البرلمان للمشاركة في الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لاقرار موازنة 2022، وقد بلغ عددهم حتى الساعة 57 نائبا

منذ 12 mins 14 September، 2022
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