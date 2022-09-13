بايدن يطمئن الأمريكيين بخصوص ارتفاع الأسعار

رأى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن “الأمر سيستغرق المزيد من الوقت والتصميم لخفض التضخم”، وذلك بعد تراجع بسيط في معدل التضخم خلال شهر آب/أغسطس الماضي.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أشار بايدن إلى قانون خفض التضخم الذي تم تمريره مؤخراً، مبينا أن “بيانات اليوم تظهر مزيداً من التقدم في خفض التضخم العالمي في الاقتصاد الأمريكي”.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة 8.3% خلال أغسطس الماضي انخفاضا من 8.5% خلال يوليو الماضي، بحسب بيان صدر عن وزارة العمل في الولايات المتحدة. وجاءت نتيجة الشهر الماضي أعلى من المتوقع، إذ كان يتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 8.2% خصوصا مع تراجع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

المصدر: روسيا اليوم