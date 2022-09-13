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September 13 2022 - 18:28

رئيس النمسا يحث مواطنيه على توفير كل كيلوواط ممكن من الكهرباء

منذ 37 mins 13 September، 2022
رئيس النمسا يحث مواطنيه على توفير كل كيلوواط ممكن من الكهرباء
رئيس النمسا يحث مواطنيه على توفير كل كيلوواط ممكن من الكهرباء
أخبار دولية - النمسا

دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، المواطنين إلى “توفير كل كيلوواط ممكن من الكهرباء” بسبب الوضع في سوق الطاقة.  وطالب رئيس النمسا، المفوضية الأوروبية بالإسراع في تبني إجراءات ضبط سريعة، من أجل “استعادة السيطرة على ارتفاع الأسعار والإمداد في أسواق الطاقة، وخاصة الغاز والكهرباء”.

ووفقا له، “يجب التحرك بشكل سريع وحاسم، بسبب اقتراب فصل الشتاء وبداية موسم التدفئة”.

وقال فان دير بيلين “في النمسا، اتخذت الحكومة الفيدرالية أولى الخطوات المهمة. ويجب الآن، ممارسة ضغط على مستوى الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة والقيام بكل ما هو ممكن لاستخدام الطاقة بعناية أكبر وبشكل اقتصادي. يجب ضمان تزويد الاقتصاد والسكان مجددا بشكل موثوق به بموارد طاقة ميسورة التكلفة”.

المصدر: روسيا اليوم

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