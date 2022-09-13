رئيس النمسا يحث مواطنيه على توفير كل كيلوواط ممكن من الكهرباء

دعا الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، المواطنين إلى “توفير كل كيلوواط ممكن من الكهرباء” بسبب الوضع في سوق الطاقة. وطالب رئيس النمسا، المفوضية الأوروبية بالإسراع في تبني إجراءات ضبط سريعة، من أجل “استعادة السيطرة على ارتفاع الأسعار والإمداد في أسواق الطاقة، وخاصة الغاز والكهرباء”.

ووفقا له، “يجب التحرك بشكل سريع وحاسم، بسبب اقتراب فصل الشتاء وبداية موسم التدفئة”.

وقال فان دير بيلين “في النمسا، اتخذت الحكومة الفيدرالية أولى الخطوات المهمة. ويجب الآن، ممارسة ضغط على مستوى الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات سريعة وفعالة والقيام بكل ما هو ممكن لاستخدام الطاقة بعناية أكبر وبشكل اقتصادي. يجب ضمان تزويد الاقتصاد والسكان مجددا بشكل موثوق به بموارد طاقة ميسورة التكلفة”.

المصدر: روسيا اليوم