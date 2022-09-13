الشيخ ياسين: نرفض محاولات المشروع الصهيواميركي تحويل قوات حفظ السلام الى قوات احتلال

اعتبر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي في كلمة له في وادي السلوقي بمناسبة اربعين الامام الحسين (ع) وأربعين عاما على انطلاق المقاومة، ” ان وادي السلوقي واد مقدس لانه احتضن المقاومة من لحظة انطلاقتها، فهي تعرف قيمة لبنان، وقدمت من اجله الغالي والنفيس، ولم تنتظر سوى المحافظة على الانجازات”.

وتابع :” ان قوات “اليونيفيل” لم تحرر الارض ، ولم تحم الشعب بل المقاومة، ونحن نرفض محاولات المشروع الصهيواميركي تحويل قوات حفظ السلام الى قوات احتلال بعد هزيمة العدوين الصهيوني والتكفيري، وذلك برعاية دولية عبر الامم المتحدة التي باتت عاجزة حتى عن الشجب والاستنكار”.

وقال سماحته :”ان الامام الصدر اسس لوطن السيادة الذي استباحه الفاسدون والتابعون، ولا طريق لخلاص لبنان إلا بالعودة لتلك الأسس والبناء عليها”.

وأضاف الشيخ ياسين : “إن البحث في الاستراتيجية الدفاعية يجب ان ينطلق من قاعدة إشراك جميع الاطياف اللبنانية في الدفاع عن الوطن وليس كما يتبجح بعض أذلام السفارات التي تحاصر لبنان خدمة للكيان الصهيوني”.

اردف قائلا:” ان العملية السياسية في لبنان يجب ان تكون في خدمة قوة لبنان المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة وليست راضخة لهذه السفارة او تلك المصالح الشخصية او الطائفية”.

وتابع الشيخ ياسين:”ان مقاومة العدو التي انطلقت من الصفر ولم تهتم لا بالوقت ولا الامكانات ولا القدرات وحصدت النصر بعد سنوات طويلة وهكذا يجب محاربة الفساد في لبنان”.

وختم : “ان الشعب الذي يواجه المحتل بالمقاومة حتما سينتصر ولكن الشعب الذي يواجه بالدعوة الى استجداء الحقوق سيبقى مهزوما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام