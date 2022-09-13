لجنة الأسير سكاف زارت حركة الانتفاضة في البداوي : لمواجهة مشروع التطبيع

استقبل نائب الأمين العام لـ “حركة الانتفاضة الفلسطينية” ابو ياسر ديب، في مكتب الحركة في مخيم البداوي، أمين سر لجنة أصدقاء الأسير يحيى سكاف ،جمال سكاف، في حضور عضو القيادة المركزية في الحركة يوسف حمدان وكوادر.

سكاف

وأكد سكاف خلال اللقاء ” ضرورة تعزيز اللقاءات والتواصل بين القوى والفصائل والأحزاب الوطنية على مستوى الأمتين العربية والإسلامية الذين يقفون في وجه المشروع الأميركي-الصهيوني الذي يسعى للسيطرة على المنطقة ومقدراتها، ولمواجهة مشروع التطبيع مع العدو الذي يروج له بعض المتخاذلين والمنبطحين في أمتنا العربية”.

واعتبر أن” التنسيق و الوحدة في الموقف هو عنصر قوة لقضية فلسطين ولشعبها و مقاومتها ولأسراها، وأن قضية فلسطين ستبقى قضية مركزية لدى كل حرٍ يرفض الظلم ويناصر الحق، كما قضية آلاف الاسرى التي هي قضية انسانية بالدرجة الأولى، لا سيما الاسير الفلسطيني الذي يشكل مدرسة في النضال والشموخ في وجه الجلاد الصهيوني، ومن هنا نؤكد اننا سنستمر في رفع الصوت والمشاركة في كل الفعاليات من أجل نصرة الاسرى في سجون العدو حتى تحريرهم”.

ديب

بدوره، اعتبر ديب أن” عميد الاسرى يحيى سكاف هو عنوان من عناوين المقاومة التي نعتز بها، حيث كان لهذا المناضل اللبناني شرف المشاركة بتأسيس اول جمهورية فلسطينية بالنار في ١١ آذار ١٩٧٨”.

واكد أن” قضية الاسرى يجب ان تحظى باهتمام “إعلامي وشعبي ضخم، لأن البطش الذي يتعرضون له دليل نازية وفاشية هذا العدو، ونؤكد أن حرية الاسرى وعلى رأسهم عميد الاسرى يحيى سكاف قادمة مهما طال الزمن، لان الاحتلال حتماً الى زوال بفضل سواعد الشباب الفلسطيني التي تتصدى يومياً للاحتلال و تقدم التضحيات في سبيل التحرير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام