لجنة الأسير سكاف: لكسر قيود قانون قيصر الأمريكي – الصهيوني وإغاثة أهلنا في الشقيقة سوريا

توجهت “لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائلية يحيى سكاف” في بيان، ب”أحر التعازي من الشعب السوري الشقيق ومن القيادة في سوريا بالضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال الذي ضرب سوريا”، وأملت “الشفاء العاجل للجرحى”.

ودعت اللجنة “الشرفاء في العالمين العربي و الإسلامي و أحرار العالم للتحرك ومساندة الشعب السوري المنكوب بكافة الوسائل، لأن الواجب الوطني و القومي و الإنساني يتطلب وقفة ضمير وتحرك عاجل في ظل المأساة الكبيرة التي حصلت في سوريا التي وقفت إلى جانب شعوب المنطقة دون تفرقة في الأزمات والحروب التي مرت على أوطاننا حيث كانت سوريا الحضن الدافئ للشعوب العربية ولكافة القضايا المحقة لأمتنا”.

وأكدت “ضرورة كسر قيود قانون قيصر الأمريكي – الصهيوني المفروض على الشقيقة سوريا الذي يهدف لمحاصرة أهلنا في سوريا الحبيبة وتجويعهم ليرضخوا للسياسات الأمريكية في المنطقة”.

كما دعت اللجنة الى المشاركة في الاعتصام أمام الإسكوا وسط بيروت نهار الأحد القادم الساعة 12 ظهرا، رفضا للحصار المفروض على سوريا تحت ما يسمى قانون قيصر المشؤوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام