حذر رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، واشنطن من عواقب عسكرة كييف، حيث صرح بأن واشنطن تخطئ بظنها أن الحرب لن تمسها في النهاية.

جاء ذلك في منشور لفولودين بقناته على تطبيق “تليغرام”، حيث كتب فولودين: “يقول البيت الأبيض إنه يدين الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.

وماذا فعلت واشنطن لوقف قصف المدنيين في دونباس، حيث يعيش الناس تحت وطأة الخوف دون ماء وكهرباء لأكثر من 8 سنوات؟

ماذا تفعل واشنطن الآن لوقف الهجمات على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه من قبل القوات الأوكرانية، والتي تهدد بكارثة نووية؟

فقط تواصل عسكرة النظام النازي في كييف، ما دفعه لارتكاب جرائم جديدة.

يجب أن يكون مفهوما أن جميع أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة سوف تتحقق على أي حال. وسوف يتم اجتثاث النازية من نظام كييف، وتدمير المساعدات العسكرية الغربية.

وإذا اعتقدت واشنطن، بمواصلتها الحرب حتى آخر أوكراني، أن الحرب لن تمسها، فهي مخطئة للغاية”.

المصدر: وكالات