الحشد الشعبي يعلن إحباط مخطط يقوده “حزب البعث” المحظور

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، أنها أحبطت مخططا يقوده “حزب البعث” المحظور ضد أمن البلد وزيارة الأربعين في أربع محافظات.

وقال الحشد الشعبي في بيان له إنه في الساعة الواحدة من فجر اليوم الخميس، وبإشراف رئاسة أركان هيئة الحشد الشعبي، نفذ مقاتلو الحشد عملية استباقية واسعة النطاق باسم “الردع الثانية” تم من خلالها “إحباط مخطط معاد ضد أمن بلدنا وزيارة الأربعين يقوده حزب البعث المحظور” في محافظات كربلاء المقدسة وبابل والمثني والديوانية.

واضاف البيان أن أفراد الهيئة تمكنوا من الإطاحة بشبكة فاعلة منهم أعضاء قيادات قطرية وقيادات فروع وشعب.

المصدر: الحشد الشعبي