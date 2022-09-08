شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق رام الله و17 إصابة خلال اقتحام نابلس

استشهد مواطن فلسطيني، الليلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية بيتين شمال شرق رام الله في الضفة المحتلة، بالتزامن مع اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال عند مدخل قرية بيتين، وبالقرب من حاجز “بيت إيل” العسكري المقام على أراضي مدينة البيرة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها على الحاجز وفي محيطه، وأوقفت مركبات المواطنين، وأعاقت مرورهم ودققت بطاقاتهم الشخصية.

من جانب آخر، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس شمال الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، أن أكثر من 50 آلية عسكرية بالإضافة لتعزيزات عسكرية كبيرة اقتحمت شرق نابلس في محيط مخيم بلاطة وقبر يوسف.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال نشر وحدات من القناصة في محيط قبر يوسف وشارع عمان.

وأقدمت طائرات مسيرة على إلقاء قنابل دخانية وصوتية على أبواب مخيم بلاطة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القوات المقتحمة قوبلت بزخات من الرصاص أطلقها مقاومون فلسطينيون صوبها في شارع عمان.

المصدر: صحف