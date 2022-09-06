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September 6 2022 - 09:16

شهيد فلسطيني و16 إصابة خلال إقتحام قوات الاحتلال لجنين من محاور عدة

منذ 59 mins 6 September، 2022
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عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد شاب وإصابة 16 أخرين بالرصاص والشظايا أحداها خطيرة، خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين شمال الضفة الغربية فجر اليوم الثلاثاء، وعلى وقع اشتباكات مسلحة .

وقالت مصادر محلية وصحية أن الشاب محمد موسى سباعنه 29 عاما استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال.

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وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال أقتحمت جنين عند حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم وحاصرت الحي الشرقي منها، وأغلقت مداخله بالكامل، وفجرت شقة الشهيد رعد حازم منفذ عملية ديزغوف من الحي الشرقي في المدينة، وسط انتشار كبير للقناصة وجنود الاحتلال على أسطح البنايات القريبة.

وأطلق مسلحون فلسطينيين النار على قوات الاحتلال خلال عملية الهدم.

وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، احتجزت خلالها قوات الاحتلال عددا من المواطنين في إحدى البنايات لساعات طويلة.

وبحسب مصادر عبرية، فان وحدات اليمام الخاصة في جيش الاحتلال شاركت باقتحام مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة واليات عسكرية اقتحمت مخيم جنين من حاجزي دوتان والجلمة وقامت بمحاصرة عمارة النخيل واحتجاز كل من يتواجد بداخل النادي الرياضي..

المصدر: فلسطين اليوم

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