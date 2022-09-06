المرابطون : عملية الأغوار هي شعلة الكفاح المسلح

توجهت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون بالمباركة والتحية لكتائب شهداء الأقصى بعملية الأغوار، مؤكدة في بيان لها أن”رجال الفتح هم شعلة الكفاح المسلح، وهم القادرون دائماً على القيام بالعمليات النوعية المباشرة على جنود العدو، التي تفرض نسق المواجهة النضالية المسلحة على أرض فلسطين، من جليلها إلى نقبها ومن نهرها إلى بحرها، والقدس عاصمتها الحرة العربية”.

واضاف البيان”إن عملية الأغوار هي عملية مباركة مقدسة، تدعو كل أهلنا الفلسطينيين شعب الجبارين، الذي يعلّم كل أحرار العالم، سبل التضحية والفداء، أن يلتحموا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لأهلنا الفلسطينيين”.

وختم البيان”المجد والخلود للشهداء الأبرار، والحرية لأسرانا، وإنها لثورة حتى النصر، وسننتصر”.

المصدر: بريد الموقع