الخارجية السورية: “إسرائيل” تلعب بالنار وتعرّض المنطقة للتفجير

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد أنّ كيان الاحتلال الصهيوني “يلعب بالنار” ويعرّض الأوضاع الأمنية والعسكرية في المنطقة للتفجير.

وقال المقداد في تغريدة له نشرها حساب الخارجية السورية على “تويتر” إنّ “سورية لن تسكت في مواجهة الاعتداءات “الإسرائيلية” المتكررة وسيدفع “الإسرائيليون” الثمن عاجلًا أم آجلًا”.

وأضاف المقداد “سورية صمدت وستصمد، ولن تتراجع عن مواقفها وعلى العدو “الإسرائيلي” أن لا يراهن أو يخطئ في الحسابات، ويتوهم أنّ سورية ستغيّر من مواقفها”.

وتابع المقداد “على الولايات المتحدة والدول الغربية أن يتحملوا المسؤولية عن تشجيع “إسرائيل” على التمادي في العدوان وتهديد السلم والأمن في المنطقة والعالم”.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدّت ليلة أمس الأربعاء لعدوان صهيوني بالصواريخ استهدف نقاطًا بريف دمشق وأسقطت عددًا من الصواريخ، كما استهدف العدو الصهيوني مطار حلب الدولي بضربة صاروخية أدّت إلى وقوع أضرار مادية بالمطار.

المصدر: تويتر